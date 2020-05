Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nouvelle gouvernance mise en place après l'AG Cercle Finance • 20/05/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que son assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, dont la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action au titre de 2019, qui sera mis en paiement à partir du 5 juin après détachement du coupon le 3 juin. Par ailleurs, le conseil d'administration a ensuite décidé d'adopter une nouvelle gouvernance, dans laquelle Paul Hermelin conserve la présidence du conseil tandis qu'Aiman Ezzat assure la direction générale en tant que seul dirigeant mandataire social exécutif.

