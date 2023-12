Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: nouvelle directrice financière début 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Nive Bhagat en qualité de directrice financière à partir du 1er janvier 2024. A ce titre, elle devient membre du comité de direction générale du groupe de services informatiques.



Nive Bhagat prend la succession de Carole Ferrand, directrice financière depuis 2018, qui va poursuivre d'autres opportunités professionnelles, mais assure la transition et le passage de relais jusqu'à la fin de l'année.



Nive Bhagat était depuis juillet 2019 directrice des services cloud et infrastructure de Capgemini qui comprend plus de 30.000 collaborateurs dans le monde, date à laquelle elle a également rejoint le comité exécutif du groupe.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris 0.00%