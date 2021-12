Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nouvel accord sur le télétravail en France information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du déploiement de sa politique de travail hybride, Capgemini dévoile son nouvel accord portant sur les modalités du télétravail pour ses collaborateurs en France. Se substituant au premier signé il y a dix ans, cet accord a pris effet le 1er décembre. Selon cet accord, ouvert à tous les collaborateurs en CDI ou CDD, mais aussi aux stagiaires et alternants, le volume de télétravail possible est compris entre 20 et 70% du temps de travail sur l'année ou sur la mission, en fonction des types de postes. Les salariés sont libres d'opter ou non pour du télétravail et de manière réversible. De leur côté, les managers ont la possibilité de demander une suspension temporaire du télétravail du fait de contraintes clients, ou pour des raisons sanitaires.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.20%