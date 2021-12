Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nouveaux objectifs et priorités ESG information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - Capgeminiprésente aujourd'huiun ensemble de8 priorités etde11 objectifsambitieux, réunis dans unenouvellepolitique ESG(Environnement, Social et Gouvernance), marquant ainsi une nouvelle étape dans sa démarche d'entreprise responsable. Capgemini vise notamment à agir sur le changement climatique en atteignant la neutralité carbone d'ici 2025et le zéro émission nette, ou encore à mener une transition économique à faible émission de carbone en aidant ses clients à atteindre leurs engagements environnementaux Du point de vue social, la société compte investir continuellement dans les talents, renforcer un environnement de travail diversifié, inclusif et hybride et accompagner l'inclusion numérique. Enfin, Capgemini souhaite favoriser une gouvernance diversifiée et responsable, maintenir constamment despratiqueséthiques exigeantes pour une croissance partagée et protéger et sécuriser les données, les infrastructureset les identités.

