Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nouveau repli du titre, l'avis d'un analyste Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini poursuit son repli aujourd'hui (-0,5%) après une perte hier de 0,9%. L'AMF a communiqué hier le succès de l'offre publique d'acquisition de Capgemini sur Altran. Capgemini a récolté 53,6% des titres Altran, tandis que le seuil de réussite était fixé à 50,1%. L'offre sera réouverte du 28 janvier au 10 février, selon les mêmes termes (14,5 E par titre). ' Ce succès est modéré dans la mesure où Capgemini n'a obtenu ' que ' 53.6% du capital d'Altran et que le titre Altran se négocie désormais au-dessus du prix d'offre, ce qui n'incite pas les actionnaires restants à apporter leurs titres (30% hormis ceux dans la main d'Elliott et ses contreparties) ' indique Oddo dans son analyse du jour. ' En émettant l'hypothèse que Capgemini détiendrait c.54% des actions d'Altran à la fin de la prolongation de la période d'offre, cela impliquerait, selon nos estimations, une relution de c.+11% au niveau du BPA ajusté pro forma 2020 (vs. c.+21% avec 100% de détention). De plus, ce résultat augmente le montant potentiel que Capgemini devra payer aux minoritaires pour les racheter '. ' Certains investisseurs parient également sur un rachat des minoritaires à un prix plus élevé au-delà de 18 mois ' rajoute Oddo.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.89%