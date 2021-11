Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nouveau contrat avec l'aéroport d'Heathrow information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 09:03









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un nouveau contrat de cinq ans, jusqu'à fin 2026, avec l'aéroport d'Heathrow, le plus fréquenté du Royaume Uni, portant sur la fourniture de services destinés aux utilisateurs finaux, ainsi que d'un centre de services. 'L'objectif continu de l'aéroport d'Heathrow est d'offrir une expérience voyageur améliorée, et ce notamment dans la perspective d'une reprise des activités à court terme', explique-t-il, précisant qu'un retour à la normal est attendu pour le secteur du transport aérien en 2022. Le groupe de services informatiques ajoute que le contrat prévoit également une prolongation de trois ans de la collaboration existante portant sur les services applicatifs et l'infrastructure technologique de l'aéroport britannique.

