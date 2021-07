Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nomme un nouveau responsable sécurité du groupe Cercle Finance • 06/07/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Capgeminiannoncela nomination deThierry Delvilleen tantqueresponsable sécurité du groupe (GroupChief SecurityOfficer)à compter du 1erjuillet 2021. Avant de rejoindre Capgemini, ThierryDelvilleétait associé chez PwC France depuis 2018oùil était responsable du développement d'un pôle de cyber intelligence regroupant desexpertisesmultiplesafin de proposer une approche de sécuritéglobaleaux entreprises. Auparavant, ThierryDelvillea notamment travaillé comme délégué ministériel aux industries de sécuritéet à la lutte contre les cybermenaces. Ancien chef de circonscriptionsde la sécurité publiquedans le Vald'Oise et la Seine Saint Denis, Thierry Delville est diplômé de l'Ecole NationaleSupérieurede Police (ENSP) de Lyon.

