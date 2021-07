Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nommé 'leader' par Gartner pour ses services SAP Cercle Finance • 19/07/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été positionné comme leader dans le ' Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide ' 2021 de Gartner pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution. Le Magic Quadrant de Gartner a évalué un total de 20 fournisseurs de services pour leurs solutions d'application SAP S/4HANA, indique Capgemini. SAP S/4AHANA est le nom donné à la 4e génération de logiciel ERP de SAP, les logiciels ERP étant des logiciels de gestion intégrée permettant à l'entreprise de gérer l'ensemble de ses processus. Capgemini est spécialiste mondial de l'ERP et ses services SAP S/4HANA aident les entreprises à digitaliser leurs opérations.

