Capgemini : nomination de Jim Bailey

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jim Bailey en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques. Il rejoint le Comité de Direction générale du Groupe. ' Jim Bailey a pour mission de contribuer à la croissance du Groupe dans la région et à renforcer plus encore sa position de partenaire stratégique des entreprises sur les marchés clés que sont l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine ' indique le groupe. ' Jim apporte à Capgemini son expérience considérable dans le domaine du Digital au service d'acteurs leaders dans de multiples secteurs d'activité, et dans la gestion des partenariats technologiques stratégiques ' a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.

