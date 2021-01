Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : nomination d'un directeur général adjoint Cercle Finance • 07/01/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination d'Olivier Sévillia, fort d'une carrière de 30 années au sein du groupe, au poste de directeur général adjoint (group chief operating officer), nomination qui a pris effet à compter du 1er janvier 2021. Dans sa nouvelle fonction, il prend en charge le pilotage de l'ensemble des strategic business units du groupe et des ventes. Son objectif premier est de déployer l'expertise sectorielle de Capgemini en tant que partenaire stratégique de ses clients. Olivier Sévillia a rejoint le géant français des services informatiques en 1990. Jusqu'en décembre 2020, et depuis juillet 2018, il était à la tête de l'entité stratégique (SBU) Europe. Il a rejoint le comité de direction générale en janvier 2014.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.72%