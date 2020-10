Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : neutralisation de la dilution liée au plan ESOP Cercle Finance • 08/10/2020 à 08:09









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son septième plan d'actionnariat salarié ESOP, Capgemini annonce le lancement d'une opération de neutralisation de la dilution actionnariale afférente à ce plan, par une opération de rachat d'actions qui se déroulera avant le 17 décembre. Ainsi, à cette échéance, l'actionnariat salarié sera renforcé d'un volume maximum de trois millions d'actions (représentant 1,77% du capital existant) sans impact matériel sur la trésorerie du groupe ni dilution significative des actionnaires existants. Capgemini a conclu le 7 octobre une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement, par lequel le groupe s'engage à racheter ses propres actions dans la limite de trois millions d'actions et de 322,5 millions d'euros, aux fins d'annulation.

