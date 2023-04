Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: missionné pour la constellation Japetus information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été missionné par Prométhée, l'opérateur NewSpace français de constellations de nanosatellites pour l'observation de la Terre, pour le développement du centre de mission de sa première constellation européenne Japetus.



Japetus vise à offrir des données aux acteurs de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique, de la sécurité et de la défense. Grâce à ses 20 nanosatellites, les zones à protéger seront observées toutes les 45 minutes sous les latitudes européennes.



Dans le cadre du projet, Capgemini assurera le développement de son centre de mission au sein d'un environnement cloud optimisé, ainsi que son intégration au sein du segment sol et la qualification de l'ensemble du système.



Opérationnelle dès la mise en service des premiers satellites, la solution développée par Capgemini sera 'industrielle et évolutive pour permettre d'intégrer avec agilité de nouveaux besoins clients et de renforcer l'efficacité opérationnelle des opérateurs'.





