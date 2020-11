Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : mis à l'honneur par l'évaluation NelsonHall Cercle Finance • 09/11/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été nommée 'Leader' dans le cadre d'une évaluation réalisée par NelsonHall portant sur les fournisseurs de services numériques avancés. Capgemini a notamment été récompensé pour sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en leur fournissant des solutions rapides en matières de services numériques.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +5.71%