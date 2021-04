Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : mis à l'honneur par l'évaluation d'Avasant Cercle Finance • 09/04/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce qu'il a été nommé Leader dans le RadarView TM1 d'Avasant sur les services numériques d'assurance 2021-2022. Dans cette évaluation, Capgemini annonce avoir été bien noté pour la maturité de ses pratiques, ses investissements et son innovation, ainsi que son écosystème de partenariat. Capgemini a également été reconnu pour ses solutions sectorielles innovantes alimentées par l'IA, le cloud, l'analytics et l'automatisation, fait-il savoir.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.60%