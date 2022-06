Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: mis à l'honneur par Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui avoir remporté le Prix du Partenaire Google Cloud Services de l'année 2021 pour la région EMEA- Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il s'agit de la seconde fois que Capgemini est distingué par Google Cloud.



Capgemini a été récompensé pour ses réalisations dans l'écosystème Google Cloud, notamment dans les secteurs des services financiers, de la distribution, de l'automobile et du secteur public, leur permettant d'accélérer leur transformation vers le cloud.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.48%