Capgemini : mis à l'honneur par EcoVadis pour sa performance Cercle Finance • 06/04/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Pour la deuxième année consécutive, Capgemini s'est vu attribuer la note de ' Platinium ' par EcoVadis pour sa performance globale en tant qu'entreprise responsable et durable. Capgemini s'est classé dans le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis dans son secteur d'activité.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.28%