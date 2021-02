Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : mis à l'honneur dans le Gartner 2020 Cercle Finance • 19/02/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui sa nomination comme l'un des leaders du ' Magic Quadrant for Application Testing Services, Worldwide ' du Gartner 2020, pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.85%