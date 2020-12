Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : met l'IA au service de l'éthologie Cercle Finance • 03/12/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir mis au point une solution de données intelligentes conçue pour identifier avec précision les cachalots en utilisant la vision par ordinateur pour le traitement des images. Conçue à l'occasion du Global Data Science Challenge (GDSC), cette solution utilise les services d'apprentissage automatique d'Amazon Web Services pour analyser des milliers de photos de cachalots et identifier les correspondances de chaque baleine, aidant ainsi les scientifiques à suivre les routes de migration, à examiner la structure sociale des groupes de cachalots et à protéger les habitats naturels des baleines. Le GDSC de Capgemini est un concours interne à l'échelle du groupe où des centaines d'employés du monde entier s'affrontent en petites équipes pour relever les défis du monde réel en utilisant l'intelligence artificielle (IA).

