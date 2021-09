Capgemini : McDonald's prolonge son contrat

(AOF) - Capgemini a signé la prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec McDonald's Corporation. Grâce à ce contrat, Capgemini continuera à développer, déployer et entretenir certaines solutions technologiques, de commerce électronique et de restauration qui renforcent l'engagement des consommateurs sur des canaux tels que les bornes libre-service, le point de vente (PDV), le Web, l'application mobile mondiale, le drive et la livraison à domicile.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.