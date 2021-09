Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : lourd repli, vers 182E, 'gap' des 172,7E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - La hausse des taux impacte les 'techs' et CapGemini qui vient d'établir un record à 198E, subit un lourd repli, vers 182E, ce qui réduit son gain annuel de +50% vers +45%. Le titre casse son support court terme des 189E et pourrait revenir combler le 'gap' des 172,7E du 27 juillet, niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme. Le titre vient quasiment de quadrupler de valeur depuis le plancher des 51,9E du 19/03/2020 et d'effectuer une 'directissime' (funiculaire haussier sans aucune correction) de 150E vers 198E.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -5.44%