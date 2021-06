Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : livre la plateforme d'Île-de-France Mobilité Cercle Finance • 28/06/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - A l'issue d'une collaboration de 12 mois, Capgemini annonce aujourd'hui avoir livré à Île-de-France Mobilité la refonte de sa plateforme de mobilité, soit 'la première étape d'un projet de transformation de l'offre de Mobilité au service des Franciliens vers les mobilités durables et inclusives.' Cette nouvelle plateforme permet à l'utilisateur de déterminer son trajet, de connaître les perturbations, de trouver un itinéraire alternatif, ou encore de bénéficier de nouveaux services en temps réel. Il met également à disposition le chargement du passe Navigo via iPhone. 'La région parisienne constitue une référence mondiale en termes d'organisation des transports. Apporter notre savoir-faire et notre expertise pour moderniser et établir le premier MaaS (mobilité comme service) de cette ampleur est un défi à la hauteur de nos ambitions', a réagi Guillaume Cordonnier, Directeur de l'activité smart cities et mobilité de Capgemini Invent.

