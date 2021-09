Capgemini : les logiciels constituent un facteur de différenciation clé pour les équipementiers

(AOF) - Une transformation tirant parti des fonctionnalités logicielles pour offrir des services uniques devrait aider les principaux équipementiers automobiles (Original Equipment Manufacturer ou OEM) à gagner 9% de part de marché par rapport aux autres acteurs, selon un nouveau rapport du Capgemini Research Institute.

L'étude souligne qu'en opérant cette transformation, les équipementiers automobiles devraient bénéficier d'avantages considérables au cours des cinq prochaines années, notamment une amélioration de la productivité pouvant atteindre 40%, une baisse des coûts de 37% et une amélioration de la satisfaction des clients de 23%. Cependant, près de la moitié (45%) des équipementiers n'offrent actuellement aucun service connecté, et seulement 13% proposent des services connectés payants.

" Les logiciels redéfinissent la mobilité et bouleversent l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur automobile. Si la compétition pour l'innovation et la croissance se situe sans aucun doute au niveau du véhicule, les équipementiers automobiles ne doivent pas négliger la nécessité de créer une culture de l'agilité et de la collaboration au sein de l'entreprise. La nouvelle ère de l'automobile va bien au-delà du véhicule, et libère de nouveaux différenciateurs et des opportunités pour la construction automobile et son business modèle. Les équipementiers qui veulent réussir, développer leur activité et préparer l'avenir doivent adopter une optique plus large - en accordant autant d'attention à leur modèle opérationnel interne qu'aux développements logiciels, " commente Alexandre Audoin, responsable du secteur automobile au sein du groupe Capgemini.

