Capgemini: les conseils des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 270 euros sur Capgemini après des résultats trimestriels solides et des prévisions pour l'exercice 2022 environ 1% au-dessus des consensus.



'Nous comprenons les appels à une croissance plus rapide, mais nous ne voyons aucune raison pour que la direction relève ses attentes si tôt dans l'année', estime le broker dans sa note sur le groupe de services informatiques.



Selon lui, les prévisions impliquent des investissements judicieux en cours pour permettre à l'entreprise de générer une croissance durable. 'Nous pensons que les investisseurs devraient récompenser l'entreprise pour avoir fait les bons choix à moyen terme', poursuit-il.



Oddo souligne que la croissance organique ressort à +13.2% dans la lignée des trimestres précédents (+13.4% au T3 ; +12.9% au T2) malgré une base de comparaison plus élevée. ' Ce chiffre est légèrement supérieur aux attentes du marché (Consensus : +12.4% ; Oddo BHF : +13.7%e) '.



' Le résultat opérationnel non-IFRS ressort à 2340 ME, 0.6% au-dessus des attentes du consensus, impliquant une marge de 12.9% en hausse de +100 pb, proche des attente (consensus : 12.8% ; Oddo BHF : 12.9%e) '.



Oddo garde ses chiffres globalement inchangés car l'analyste indique être déjà en haut des fourchettes de guidance. Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 238 E (contre 248 E) et confirme son opinion Surperformance.



Invest Securities estime que les résultats 2021 sont une nouvelle illustration et surtout, les guidances 2022 (en particulier celle relative à la croissance organique) laissent à penser que le momentum va rester porteur à court terme.



' Notons par ailleurs que CapGemini semble avoir bien gérer la guerre des talents dans le secteur, évitant un goulot d'étranglement dans un contexte porteur. Cela ne suffit toutefois pas face à la hausse des taux et de la prime de risque qui porte notre WACC à 6,32% (contre 5,26%) et nous conduit à abaisser notre objectif de cours à 192E (contre 221E) ' indique Invest Securities.



L'analyste réitère son opinion neutre adoptée le 23 novembre dernier et continue de privilégier des titres value, beaucoup moins cher, mais avec un momentum bien moins favorable.