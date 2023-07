Capgemini: les avis des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 14:38

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini avec un objectif de cours abaissé de 230 à 224 euros, après une publication du groupe informatique pour son premier semestre qualifiée de 'mitigée, mais pas dramatique'.



Suite à cette publication, le bureau d'études révise sa prévision de croissance organique pour 2023 à 4,8% (contre 5,8% précédemment), en milieu de fourchette de guidance, mais maintient inchangées ses prévisions de rentabilité.



Oddo BHF pointe en outre un ratio de valorisation VE/EBITA inférieur à ceux de ses pairs globaux, ce qui l'incite à rester à surperformance 'bien que le titre risque de manquer de momentum avant une possible accélération de la croissance au premier semestre 2024'.



UBS confirme également son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 200 E (au lieu de 203 E) suite à la publication des résultats du 1er semestre 2023.



' Les actions de Capgemini continuent de se négocier avec une décote significative par rapport à leurs pairs mondiaux, malgré des performances en ligne, voire dans certains cas, supérieures à celles-ci ' indique UBS.



Le groupe a publié un BPA en progression de 20% à 4,70 euros au titre des six premiers mois de 2023



Rappelons que pour 2023, le groupe informatique vise une croissance à changes constants du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.



Jefferies a confirmé dans sa dernière étude sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 210 euros sur Capgemini.



Alors que le secteur ralentit, le broker indiquait que cela est déjà pris en compte dans les objectifs affichés par la direction de Capgemini, ainsi que dans le consensus pour le groupe français de services informatiques.