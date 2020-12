Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : leader de l'évaluation Peak Matrix Assessment Cercle Finance • 02/12/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé aujourd'hui son positionnement comme leader et star de la performance par le Groupe Everest, dans son évaluation PEAK Matrix Assessment 2020 des services de données et d'analyse (D&A). Capgemini a été évalué aux côtés de 27 fournisseurs de services de premier plan pour sa capacité à fournir avec succès des services de D&A et à créer un impact sur le marché.

