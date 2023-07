Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: le titre recule, un broker partage son analyse information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Capgemini cède près de 1% à Paris alors que Oddo BHF

a confirmé ce matin son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 230 à 224 euros, après une publication du groupe informatique pour son premier semestre qualifiée de 'mitigée, mais pas dramatique'.



Suite à cette publication, le bureau d'études révise sa prévision de croissance organique pour 2023 à 4,8% (contre 5,8% précédemment), en milieu de fourchette de guidance, mais maintient inchangées ses prévisions de rentabilité.



Oddo BHF pointe en outre un ratio de valorisation VE/EBITA inférieur à ceux de ses pairs globaux, ce qui l'incite à rester à surperformance 'bien que le titre risque de manquer de momentum avant une possible accélération de la croissance au premier semestre 2024'.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.17%