Capgemini: le titre grimpe, Jefferies initie à l'achat

Jefferies a entamé sa couverture à l'achat dans le cadre d'une étude consacrée aux perspectives 2022 du secteur des logiciels, au sein duquel il dit préférer les titres Darktrace et SAP. (Crédit photo : Wikimedia Commons) (CercleFinance.com) - Le titre Capgemini signe l'une des hausses les plus notables de la Bourse de Paris ce mardi, porté par l'initiation de couverture à l'achat du courtier américain Jefferies dans un contexte de rebond des valeurs technologiques.



Vers 14h10, le titre de la société de conseil en services informatiques et numériques s'adjuge 3,9%, soit la deuxième meilleure performance d'un indice CAC 40 en hausse de 1,1%.



'Nous pensons que nous sommes en plein milieu d'un cycle d'investissement dans la transformation numérique qui ne montre aucun signe de fatigue', écrit le broker dans sa note.



Le courtier fait remarquer que le cabinet de recherche économique Gartner dit prévoir, pour la période 2020-2025, une croissance moyenne annuelle de 12,2% des dépenses en logiciels, une dynamique qui illustre selon la robustesse de la demande.

