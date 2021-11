Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : le titre chute, un analyste n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3% alors qu'Invest Securities a abaissé aujourd'hui sa recommandation sur le titre. Après une progression de 109% depuis son passage à 'achat' le 28 octobre, Invest Securities dégrade son conseil sur Capgemini à 'neutre', considérant que son objectif de cours ajusté de 220 à 221 euros 'ne permet plus de justifier d'un potentiel suffisant'. 'Si l'entreprise de services numériques a remarquablement résisté pendant la crise sanitaire avant de rebondir de façon non moins remarquable en 2021, la valorisation a été beaucoup plus vite que le relèvement des attentes', pointe l'analyste. Selon lui, elle atteint aujourd'hui '17,6 fois en VE/EBITA NTM, +34% supérieure à la moyenne cinq ans (13,1 fois), alors même que les bases de comparaison vont devenir moins favorables et que la trajectoire du groupe devrait moins surprendre'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.84%