Capgemini : le résultat net pdg a augmenté de 12% en 2020 Cercle Finance • 17/02/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Capgemini estime avoir réalisé une 'solide performance en 2020, confirmant la résilience et l'agilité du groupe'. Avec l'acquisition d'Altran, l'entreprise de services numériques a réalisé un chiffre d'affaires de 15,84 milliards d'euros au titre de l'exercice 2020, en hausse de 12,2% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe s'établit à 957 ME, lui aussi en hausse de 12% par rapport à 2019, soit un résultat normalisé par action de 7,23 euros (+14%). 'Nous allons poursuivre dans la même direction en 2021 en nous appuyant sur nos fondamentaux, en bénéficiant à plein de toute la valeur que nous apporte Altran dans le domaine de l'Intelligent Industry et en développant l'intimité avec les 'CxOs' de nos clients sur l'ensemble de leurs besoins de transformation', a commenté Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini. Par ailleurs, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 20 mai 2021 le versement d'un dividende de 1,95 euro par action. Pour 2021, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4% (soit au niveau de 2019), et une génération de free cash-flow organique supérieure à1300millions d'euros.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.20%