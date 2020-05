Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : lancement de la coentreprise XL2 Cercle Finance • 28/05/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Capgemini et Audi annoncent le lancement de leur joint-venture XL2 : créée fin avril, elle fournit technologies digitales et services de conseil autour de SAP S/4HANA et du cloud, Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen devant en être les premiers bénéficiaires. XL2 permet la réalisation d'opérations de 'digital manufacturing' de bout en bout, couvrant l'ensemble des processus et notamment la planification de la production, la logistique, les aspects financiers, la maintenance, la qualité et la gestion des matériaux. Son siège social se trouve à Heilbronnen, en Allemagne, à proximité du site de production Audi de Neckarsulm. La joint-venture sera dirigée par Géraldine Aubert et Felix Spitznagel, qui viennent respectivement de Capgemini et d'Audi.

