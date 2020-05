Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : lancement de l'outil de détection de bugs Cercle Finance • 18/05/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Altran, filiale de Capgemini, annonce le lancement d'un nouvel outil qui permet de prédire l'apparition de bugs au niveau du code dans les programmes gérés par GitHub, service de Microsoft utilisé dans les processus collaboratifs de développement de logiciel. En appliquant l'apprentissage machine à l'historique des données, l'outil, baptisé 'Code Defect AI', identifie les zones de code qui pourraient comporter des bugs et suggère une série de tests destinés à les diagnostiquer et les corriger. Code Defect AI est une solution évolutive qui peut être hébergée sur site aussi bien que sur des plateformes de cloud computing telles que Microsoft Azure. Elle est aussi disponible sur le portail Intelligence Artificielle de Microsoft (Microsoft AI Lab portal).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.12%