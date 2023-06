Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: lancement d'une plateforme pour l'aéronautique information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon du Bourget, Capgemini et AWS, la filiale de services cloud d'Amazon, annoncent le lancement de 'Life cycle Optimization for Aerospace', une plateforme technologique pour prolonger la durée de vie des pièces d'avion.



Elle vise à accélérer l'adoption des pratiques d'économie circulaire dans l'industrie aéronautique en automatisant le processus d'inspection, en optimisant l'analyse du cycle de vie des pièces d'avion et en guidant les décisions pour prolonger leur durée de vie.



Plusieurs acteurs majeurs du secteur aéronautique, dont la compagnie aérienne Air France et l'équipementier aéronautique Safran, ont participé à son développement et seront parmi les premiers utilisateurs de la plateforme.





