Capgemini: lance son Quantum Lab, accord avec IBM

information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 08:46









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en place d'un laboratoire dédié aux technologies quantiques, composé d'une équipe d'experts issus du monde entier.



' Il aura pour objet de développer des savoir-faire et de coordonner les activités des centres de recherche, afin de faire progresser les technologies quantiques et explorer leur potentiel ' indique le groupe.



Capgemini entend explorer les communications et les capteurs quantiques, mais aussi l'informatique quantique à travers une collaboration avec IBM.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.10%