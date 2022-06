Capgemini: la société Bleu devrait débuter fin 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 08:42

(CercleFinance.com) - Capgemini et Orange ont partagé les prochaines étapes de Bleu, leur projet de ' Cloud de confiance ' conçu pour répondre aux besoins de certaines organisations françaises.



La future société devrait commencer à accompagner des clients dans la préparation de leur migration d'ici la fin 2022 (sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires).



Les premiers services de Bleu, dont Microsoft Azure et Microsoft 365, seront opérationnels en 2024.



Capgemini et Orange ont collaboré étroitement dans le but de confirmer le modèle cible, de valider la solution technique avec Microsoft, et de lancer la phase de développement. En parallèle, Capgemini et Orange travaillent avec l'ANSSI pour s'assurer que les services Cloud de Bleu sont conçus en conformité avec les exigences SecNumCloud.



La nouvelle société devrait voir le jour d'ici fin 2022.



Jean Coumaros, actuellement Directeur de la Transformation et membre du Comité Exécutif du groupe Capgemini, a été choisi par les deux actionnaires comme Directeur Général pressenti de la future joint-venture Bleu.