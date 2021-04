Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : l'Institut de recherche mis à l'honneur Cercle Finance • 07/04/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé aujourd'hui que son Institut de recherche avait été classé n°1 pour la cinquième fois consécutive par Source Global Research, un cabinet de recherche indépendant dédié aux services professionnels. L'Institut a obtenu des scores élevés pour tous les critères évalués, y compris la différenciation, la résilience, l'attrait, et l'incitation à l'action, rapporte Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.03%