Capgemini: Jonny Wilkinson devient ambassadeur de la marque

(CercleFinance.com) - Capgemini, partenaire mondial de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et partenaire ' Transformation digitale ' de World Rugby, fait savoir que la légende du rugby Jonny Wilkinson a été désignée ambassadeur de la marque.



' Chez Capgemini, nos partenariats sportifs nous permettent de rassembler, d'innover et de transformer. C'est aussi la ligne de conduite de Jonny, en tant qu'ambassadeur du rugby comme dans ses autres activités', commente Virginie Regis, Directrice Marketing et Communication du groupe Capgemini et Membre du Comité Exécutif du Groupe.



'En tant qu'ambassadeur de Capgemini pour le rugby, Jonny va nous aider à réaliser notre ambition de tirer parti de la technologie et de l'innovation pour permettre au sport de se transformer', a-t-elle ajouté.









