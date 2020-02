Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : investissement dans Toucan Toco Cercle Finance • 19/02/2020 à 08:53









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce prendre une première participation minoritaire par son fonds d'investissement commun avec ISAI, ISAI Cap Venture, dans la plateforme Toucan Toco, spécialisée dans le Data Storytelling. 'Cette initiative s'inscrit dans le cadre du premier tour de financement de Toucan Toco mené par Balderton Capital et qui a permis à la start-up de lever 12 millions d'euros', précise le géant des services informatiques. En plus de cet investissement, Capgemini intégrera la solution de Toucan Toco dans ses offres Insights & Data à l'international, ce qui viendra à l'appui des ambitions stratégiques de la start-up dont l'objectif est de croître en Europe et aux Etats-Unis.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.23%