CAPGEMINI Invent renforce ses services en matière de stratégie, technologie et design

(AOF) - Capgemini Invent a annoncé un nouveau chapitre de son évolution avec l'intégration de deux marques de renommée mondiale, frog et Cambridge Consultants, qui ont rejoint le groupe Capgemini dans le cadre de l'acquisition d'Altran. L'arrivée de ces deux marques renforce Capgemini Invent en matière d'innovation, de design et de transformation.

frog offre l'accès à un réseau élargi de plus de 35 studios de design et d'innovation à travers le monde. frog a notamment aidé le projet primé MeMed à définir et à concevoir une plateforme immunologique révolutionnaire pour diagnostiquer automatiquement les réponses immunitaires des patients en 15 minutes seulement. Pour stc, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunication et de technologie, frog a conçu un nouveau système de langage de conception à l'échelle de l'entreprise (DLS). Ce système a permis de concevoir de nouveaux produits tels qu'une plateforme numérique personnalisée qui permet aux clients de stc de prendre le contrôle de leurs propres services de télécommunications.

Cambridge Consultants renforce la capacité d'innovation de Capgemini par le biais de ses compétences reconnues dans les domaines de la physique, du numérique et de la biologie. Cambridge Consultants a notamment travaillé sur des projets uniques au monde comme celui d'une antenne sans fil développée pour le client Stratospheric Platforms Limited (SPL), afin de fournir une connectivité 5G ultrarapide et abordable à partir d'une flotte d'avions à émission zéro, ou encore en développant une nouvelle génération d'autotests de dépisatage de la COVID-19 pour Ellume.

