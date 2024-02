Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: hausse de 7% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Capgemini publie au titre de l'année 2023 des hausses de 7% de son résultat net part du groupe, à 1,66 milliard d'euros, et de 8% de son résultat normalisé par action, à 12,44 euros, pour un taux de marge opérationnelle de 13,3%, en progression de 30 points de base.



Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'est accru de 2,4% à un peu plus de 22,5 milliards d'euros, avec une croissance à taux de change constants de 4,4%, dans sa fourchette-cible de 4 à 7% visée pour l'année.



Fort d'un free cash-flow organique de 1,96 milliard d'euros sur l'année écoulée, le conseil d'administration proposera à l'AG du 16 mai un dividende de 3,40 euros par action, soit un taux de distribution de 35% du résultat net part du groupe.



Pour 2024, Capgemini table sur une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre 0 et 3%, une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,6%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.





