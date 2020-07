Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : 'gap' au-dessus de 105,1E, objectif 119E Cercle Finance • 29/07/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - CapGemini, porté par ses trimestriels, ouvre un 'gap' au-dessus de 105,1E: pulvérisant le récent zénith des 108,65E du 21 juillet, le titre peut se fixer comme objectif le retracement du zénith historique des 119E du 18 juillet 2018 et 24 janvier 2020.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +6.72%