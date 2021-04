Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : gagne près de 2%, un broker en soutien Cercle Finance • 01/04/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - Capgemini gagne près de 2% à Paris, soutenu par une analyse d'Invest Securities qui a réitéré ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours ajusté de 183 à 184 euros (mise à jour des paramètres de marché), après la présentation par le groupe de services informatiques, de ses très attendus objectifs à moyen terme. Le bureau d'études souligne qu'à horizon 2025, le groupe vise une croissance de +7% à +9% à taux de change constants et qu'il retrouve un vrai potentiel d'amélioration de sa marge d'EBITA (+40 points de base par an), se fixant un objectif de 14% en 2025. 'Cette trajectoire est globalement conforme à nos attentes', commente l'analyste en charge du dossier, ajoutant toutefois que 'si elle est supérieure aux attentes du consensus, le manque de détails a pu décevoir'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.34%