Capgemini : étend son partenariat avec Mercedes jusqu'en 2024

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui l'extension de son contrat avec Mercedes-Benz AG portant sur le développement et la maintenance de l'application centrale EE-PDM (Electric/Electronic Product Data Management) jusqu'en 2024. Cette application est utilisée pour le développement et la documentation des composants électroniques des véhicules et a été mise en oeuvre par une équipe internationale d'experts de Capgemini. Dans le cadre de cette extension de contrat, Capgemini va accompagner le constructeur automobile dans la migration de l'application vers le cloud et l'accélération de sa transformation vers un environnement de microservices DevOps. Au total, cinq équipes, basées en Allemagne et en Inde, travailleront en mode agile pour faire évoluer l'application jusqu'en 2024, avec option d'extension du contrat dans le futur, assure Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.28%