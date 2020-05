CAPGEMINI et Audi lancent une nouvelle joint-venture

(AOF) - Capgemini et Audi lancent leur joint-venture : XL2. Créée fin avril, après l'obtention des approbations réglementaires, XL2 fournit technologies digitales et services de conseil. Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen en seront les premiers bénéficiaires. XL2 est mue par une culture agile de start-up soutenue par deux leaders mondiaux. Son objectif est de développer progressivement son activité et d'étoffer ses effectifs dans les cinq années à venir.

