Capgemini: engagement avec Venture Lab de Wharton information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé un engagement pluriannuel avec le Venture Lab de Wharton pour identifier et atténuer les défis de la transition énergétique et du développement durable dans le cadre du Snider Consulting Center.



Cette initiative réunit des étudiants de premier et de deuxième cycle de l'université de Pennsylvanie et des experts de l'unité Énergie et services publics de Capgemini.



Les groupes exploreront les solutions de développement durable dans les domaines de la technologie du cloud, de l'analyse et des opérations intelligentes, ainsi que la manière d'étendre les initiatives de réduction des gaz à effet de serre.



' La feuille de route commune décrira les approches visant à améliorer les données dans les rapports de durabilité, à rendre l'informatique opérationnelle et à renforcer les mesures de cybersécurité dans les réseaux énergétiques partagés grâce à l'IdO, l'IA et la technologie du cloud ' indique le groupe.