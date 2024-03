Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CapGemini : enfonce brusquement le support des 217,7E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - CapGemini était bien parti ce jeudi mais le titre enfonce brusquement le support des 217,7E du 21 février.

Cette évolution valide un 'rounding top' sous 227E (du 25/02 au 07/03) et le titre devrait rapidement revenir combler le 'gap' des 207,7E du 13 février, et probablement reprendre appui sur le support des 204E du 5 février.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.48%