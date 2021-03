CAPGEMINI en tête du CAC 40 : optimisme avant la réunion investisseurs du 31 mars

(AOF) - A quelques jours de sa réunion investisseurs, Capgemini (+2,43% à 245,40 euros) domine le CAC 40, certains investisseurs spéculant que le groupe pourrait relever ses objectifs à moyen terme à cette occasion. JPMorgan appartient à ce camp et évoque un scénario dans lequel le groupe de services informatiques et de conseil viserait un taux de marge opérationnelle de 13% à 15% contre de 12,5% à 13% auparavant.

Comme moteur de la progression de la marge, le broker citent les économies potentielles à long terme résultant des gains d'efficacité et de productivité tirés du COVID, l'automation, un recours plus poussé à l'offshore, les synergies de coûts d'Altran et l'efficacité accrue au niveau des frais généraux et administratifs.

En 2021, Capgemini anticipe une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%, soit au niveau de 2019, en amélioration de 30 à 50 points de base.

" Nous pensons qu'il sera difficile d'augmenter les marges à ce rythme de manière continue si l'on veut également atteindre les objectifs de croissance. Nous pensons que plutôt que de fixer une marge cible spécifique, une augmentation annuelle moyenne de 10 à 30 points de base ou de 20 à 30 points de base pourrait être fixée après 2021 ", argumente UBS.

JPMorgan évoque aussi la possibilité du rétablissement d'un objectif de croissance de 5% à 7%, voire même plus. Capgemini pourrait se permettre d'être plus optimiste grâce à la forte demande du marché en matière de transformation numérique et de cloud (plus de 65% du chiffre d'affaires du groupe), les synergies avec Altran, à la fourniture de solutions sectorielles, la consolidation des fournisseurs et les futures fusions et acquisitions.

Pour UBS, le groupe pourrait reformuler ses objectifs et communiquer sur un corridor de croissance à taux de change constants de 6 à 8 % ou 6 à 9 %, en tenant compte de certaines acquisitions.

Cette année, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%.

Rendez-vous le 31 mars lors de cette journée investisseurs.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.