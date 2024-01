Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: en tête des hausses du CAC 40, HSBC relève information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Capgemini se hisse en tête des principales hausses du CAC 40 lundi après-midi à Paris après que HSBC a relevé sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat'.



Vers 16h30, le titre gagne 1,4% alors que le CAC cède au même moment 0,7%.



Dans une note consacrée au secteur européen de la technologie, HSBC dit manifester sa préférence pour des titres comme Teleperformance, SAP, Adyen ou Capgemini en raison de leur capacité à générer de la croissance, alors que leurs valorisations boursières restent aujourd'hui peu onéreuses.



Concernant plus spécifiquement Capgemini, la banque d'affaires explique n'attendre aucune dégradation significative de la conjoncture économique, ce qui la conduit à anticiper une demande stable pour les service de transformation numérique avec une reprise de la croissance attendue à partir du deuxième trimestre.



Son objectif de cours sur le titre passe de 185 à 225 euros.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.25%