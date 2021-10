Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : en route vers le comblement du 'gap' des 190,8E ? information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Cap Gemini se hisse au-delà de 188E et tutoie les 189E, résistance majeure qui correspond à l'ex-plancher du 12/08 au 20/09. Ce nouveau coup de boutoir haussier semble confirmer un double-creux sur 171,7/171,8E les 6 et 11 octobre et le débordement des 189E libèrerait un potentiel de hausse vers 190,8E, l'ex-'gap' du 27/09... avant de tenter le retracement des 195,65E, le zénith historique du 23/09. FR0000125338

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.27%