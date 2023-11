Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : en repli de -3% sous 168E information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 13:52









(CercleFinance.com) - CapGemini qui ricoche sous 175E est en repli de -3% sous 168E et occupe la place de lanterne rouge du CAC40.

Le titre qui venait de grimper de +14E en 5 séances (dans de faible volumes) pourrait bien une nouvelle fois revenir tester la base de son corridor de consolidation latéral qui se situe à 161E.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.56%