Capgemini : en hausse, deux brokers ont revu leurs cibles

(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini avance ce vendredi de +1,5%, porté par deux analystes qui ont revu à la hausse leurs cibles sur celui-ci. Credit Suisse réaffirme en effet son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 euros sur Capgemini, malgré des estimations de BPA 2020-2021 réduites de 3-4% pour le groupe de services informatiques, principalement en raison de changes. Outre une 'publication semestrielle solide qui a montré de la résilience dans des conditions de marché difficiles', le broker pointe le rétablissement par la direction ses objectifs pour 2020 comme preuve d'une confiance améliorée. 'Plutôt que le court terme, nous pensons que la valorisation de Capgemini devrait refléter les perspectives de croissance à moyen terme où Capgemini est un bénéficiaire direct de la transformation numérique', ajoute-t-il. L'analyste Oddo BHF, pour sa part, passe de 109 à 114 euros comme objectif de cours. Le broker n'en reste pas moins neutre sur la valeur, d'autant que son potentiel reste, selon lui, négatif (-4%). 'L'upside sur le consensus nous semble très limité à ce stade (sachant que nous pensons qu'il est trop tôt pour adopter un scénario très optimiste concernant la pandémie pour le S2) et le titre se traite actuellement à 12.1x en VE/EBIT fwd 12 mois, en haut de fourchette du range historique (9x12.5x), et ce, alors même que les perspectives de croissance restent historiquement faibles à cause du COVID-19', commente le broker.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.38%